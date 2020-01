Kevin De Bruyne is de beste speler van 2019 in de Premier League volgens deze rating

Zoals we weten, heeft Kevin De Bruyne een zeer sterk 2019 gekend. Volgens de statistieken van de site WhoScored, is de Rode Duivel zelfs de hoogst gewaardeerde speler in Engeland.

WhoScored heeft zijn Premier League-team van het jaar 2019 onthuld op basis van spelersratings en het is niet verrassend dat Kevin De Bruyne een gemiddelde rating van 7,72 heeft. De Manchester City speler is omringd door zijn teamgenoten Raheem Sterling (7.51) en Sergio Aguero (7.30), drie verdedigers van Liverpool, twee Leicester City-spelers (Maddison en Vardy) en, meer verrassend, West Ham United-doelman Lukas Fabianski, de beste keeper in Engeland in 2019 volgens WhoScored.

Maar de KDB doet het beter dan alle anderen. met een rating van 7,72 is hij de hoogst scorende speler in Engeland over het hele kalenderjaar. WhoScored wijst er ook op dat De Bruyne de speler is met de meeste 'Man van de Wedstrijd'-trofeeën.