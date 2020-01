📷 Romelu Lukaku maakt de balans op: "Een decennium vol emoties"

Romelu Lukaku heeft zijn nieuwjaarsgroet gepost op social media. Het in de vorm van een overzicht van de afgelopen tien jaar.

De eerste jaren van het decennium waren de jaren van de doorbraak voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel publiceerde zijn eindejaarsgroeten en maakte van de gelegenheid gebruik om de balans op te maken. Hij plaatste verschillende foto's van zijn tijd in de clubs waarbij hij heeft gespeeld: "Eerst scoren voor mijn favoriete club RSC Anderlecht op 16 jarige leeftijd en dan mijn debuut maken voor de Rode Duivels. daarna lid worden van de club die ik als kind steunde, Chelsea, waar ik zo veel leerde in de kleedkamer", begon hij.

Liefde voor Manchester United

"Ook een bedanking aan West Bromwich Albion om mij als 19-jarige de kans te geven om mijn droom waar te maken. Everton FC: Ik heb zoveel te danken aan deze club die in mij geloofde en mij de kans gaf. Ik heb echt genoten van mijn tijd daar, de fans zijn ongelooflijk", herinnert Lukaku zich, die ook voor Manchester United niets dan positieve woorden heeft: "Zo'n geweldige club, met geweldige mensen en fans. Ik heb veel geleerd van de trainers en de club bereidde me mentaal voor op wat me te wachten staat in mijn carrière. Mensen mogen dan wel slechte dingen zeggen, maar in alle eerlijkheid, ik heb niets dan liefde voor de mensen die er bij betrokken zijn en ze weten het.

Lukaku bracht daarna opnieuw hulde aan de Rode Duivels, maar ook aan Inter: "Een club die mij als kind deed dromen. Jullie weten allemaal dat ik een fan was van Adriano, dus het is een zegen om hier te zijn. Het is een eer om deze trui te dragen en hier in dit stadion te kunnen spelen," zei hij voordat hij besloot om op een meer persoonlijke noot te eindigen.

"Mijn favoriete momenten zijn degene die ik kan delen met mijn broer Jordan, mijn rechterhand, degene die alles ziet. Mijn grootste steun en mijn grootste criticus. Alle liefde voor jou, man. De geboorte van mijn zoon ook, maar je weet dat ik geen foto's zal plaatsen, het is persoonlijk. Een decennium vol emoties, ups en downs, het verhaal van mijn leven. Ik wens u allen een gelukkig nieuw jaar 2020".