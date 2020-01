📷 Het 2019 van Club Brugge samengevat in 10 foto's

Net geen titel, een nieuwe coach, de kwalificatie voor de Champions League, etc. Club Brugge kan terugblikken op een bewogen 2019 met vele hoogtes en ook enkele laagtes. Dit is het jaaroverzicht van Club Brugge in tien afbeeldingen.

16 januari: Nog voor de eerste officiële match van het jaar gespeeld is mag Club Brugge al een eerste individuele prijs op zak steken. Hans Vanaken werd de derde opeenvolgende Bruggeling die de Gouden Schoen won.

4 april: Na 21 jaar zonder zege kon blauw-zwart eindelijk nog eens winnen op het veld van Anderlecht. De titelambities werden kracht bijgezet en het zou op een tweestrijd met Racing Genk uitdraaien.

14 april: Club Brugge en Genk speelden goede play-offs, maar de 3-1 nederlaag tegen de Limburgers kwamen de manschappen van Ivan Leko niet meer te boven.

21 mei: Het bestuur van Club heeft besloten om niet meer verder te gaan met Leko. De Kroaat werd bedankt voor bewezen diensten. Het publiek voelde zijn gedwongen vertrek twee dagen eerder, tijdens de match tegen Antwerp, al aankomen.

24 mei: Leko moest plaats ruimen, maar voor wie? Philippe Clement verliet de club die hij nog maar net kampioen had gemaakt voor de club die hij als zijn tweede familie beschouwt.

13 juni: Club Brugge en Aston Villa hebben een akkoord bereikt over Wesley Moraes. De Braziliaanse spits die in 2016 voor 1 miljoen overkwam van Trencin, werd voor 25 miljoen verkocht aan de Engelse promovendus. Een nieuw uitgaand transferrecord voor blauw-zwart.

5 augustus: Ook het inkomende transferrecord werd met Okereke (8M) verbroken, maar de meest spraakmakende nieuwkomer was ongetwijfeld Simon Mignolet (7M). De Rode Duivel had enkele maanden geleden nog de Champions League gewonnen, weliswaar als bankzitter, en werd met grote trom binnengehaald. Een echte prestigetransfer.

28 augustus: Als vicekampioen was Club Brugge niet rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Tegen Kiev en Linz voltrokken Clement en de zijnen toch het onmogelijke: als eerste Belgische niet-kampioen via de voorrondes doorstoten naar de CL.

6 november: Terwijl alles over rozen ging in de competitie en er verdienstelijk werd gevoetbald in de Champions League keerde Club met een kater terug uit Parijs. Huurling Mbaye Diagne veroorzaakte een grote rel door een penalty onder de neus van Vanaken weg te kapen, om de elfmeter vervolgens te missen.

26 december: 2019 wordt met een klinkende zege afgesloten tegen Zulte Waregem. Club Brugge is herfstkampioen, halvefinalist in de Beker van België en door de derde plaats in de groepsfase van de Champions League volgt in februari een dubbele confrontatie met Manchester United.