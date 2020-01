Thibaud Verlinden verlaat Bolton en keert terug naar Stoke City

Thibaud Verlinden, de zoon van Dany Verlinden, is de laatste tijd in goede vorm. Stoke City heeft hem nu dan ook terug gehaald. De jonge Belg was dit seizoen uitgeleend aan Bolton, maar er komt dus een vervroegd einde aan de uitleenbeurt.

De 20-jarige Belg scoorde drie doelpunten en twee assists in 14 wedstrijden bij Bolton in de Engelse derde klasse. Zijn laatste doelpunt was een pareltje, want hij scoorde met een magistrale lob. Toen Stoke City deze geweldige prestaties zag, besloot de club hem terug te halen.

Zo zal Thibaud Verlinden het seizoen voortzetten bij zijn moederclub. In de Engelse tweede klasse staan de Potters op de 21e plaats met 24 punten, slechts één plaats boven de degradatiezone. De jonge Belgische vleugelspeler zal dan ook proberen zijn teamgenoten te helpen om hun plaats in de tweede klasse te verzekeren.