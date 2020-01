Sportief manager AA Gent trekt aan alarmbel over 'war for talent': "Dat vind ik van een ongeziene tristesse"

Clubs gaan alsmaar verder om toptalenten bij elkaar weg te halen. De Sportief manager van AA Gent diende nu een voorstel in bij de Pro League om die praktijk een halt toe te roepen.

Peter Verbeke stelde een aantal maatregelen voor. Het dossier wordt op 27 januari behandeld door de Pro League.

"Ik stel twee maatregelen voor”, vertelde Verbeke aan Het Laatste Nieuws. “Eén: beperk de afstand of reistijden, afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de opleiding. Het is niet in het voordeel van jonge kinderen om wekelijks uren in een busje te zitten om te gaan trainen. Dat heeft een grote impact op het gezin en de schoolprestaties.”

“En twee: leg aan de clubs een maximaal aantal transfers per seizoen op. In plaats van busladingen nieuwe spelers te proberen, verplicht je clubs zo om goeie scouts uit te sturen en goed na te denken over elke transfer."



“We zitten in de Pro League te praten over hoe we het Belgisch voetbal vooruit kunnen helpen, terwijl we tijdens dat gesprek proberen om spelertjes van 8 tot 12 jaar van mekaar af te pakken. Dat vind ik van een ongeziene tristesse. Ik pleit voor meer transparantie op dat vlak.”