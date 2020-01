Sébastien Pocognoli neemt met een open brief afscheid van Standard en bedankt Ricardo Sa Pinto

Cher Standard, chers supporters, parce qu’au final, le Standard c’est vous et la ferveur que vous mettez dans ce club chaque saison, qu’elle soit bonne ou moins bonne. C’est en partie cette ferveur qui m’a fait revenir pas 1 mais 2 fois. Jamais je n’ai triché ni menti sur la passion et l’amour que je portais à votre club, que j’ai aimé appeler NOTRE club pendant longtemps. Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne pour moi ou plutôt même un chapitre. J’ai fait le choix de revenir il y aura bientôt 3 ans parce que je souhaitais apporter quelque chose à ce club qui m’a donné l’amour du foot, je pense que le job a été fait sur et en dehors du terrain et toujours avec la plus grande sincérité. En dehors du terrain, peu savent combien je me suis investi dans une période compliqué pour le Standard mais ceux qui savent et qui n’ont pas la mémoire courte, pourront en témoigner. Sur le terrain, je n’ai jamais compté mes efforts malgré les douleurs d’une blessure qu’on a aura mis du temps à déceler et qui ne m’a pas laissé exprimer toutes mes capacités. J’avais le souhait de revenir au plus vite suite à ça et là non plus je n’ai pas ménagé mes efforts, je suis revenu en forme rapidement... Rapidement mais certaines décisions avaient déjà été prise me concernant. Les derniers mois m’ont mis face à ce que le football a de moins beau, j’ai malgré tout tenté de continuer ... pour vous que je souhaitais retrouver une dernière fois, pour ma famille, mon fils à qui j’ai donné le virus standard, pour moi-même. Ce 31 décembre 2019, il était temps de mettre fin à cette situation. Parce qu’à chaque fin, il y a un nouveau départ et que c’est ce que je désire pour 2020. Je remercie mes coéquipiers avec qui rien n’a changé tout au long de cette période et à qui je souhaite le meilleur. Je remercie Ricardo Sa Pinto de m’avoir donné sa confiance dans ma tâche de capitaine et vous tous supporters, à qui je souhaite le meilleur pour 2020 ✨

