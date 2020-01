De transfermarkt is open: dit zijn de grootste transferdoelwitten van de Engelse topclubs

De transfermarkt is nu een paar dagen open en dus zijn de ploegen druk in de weer met enkele onderhandelingen. We overlopen in dit artikel de transferdoelwitten van de G6 (Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham en Arsenal) in Engeland.

Bij de eerste twee ploegen zit er niet veel aan te komen. Liverpool heeft Minamino al een nieuwe speler binnengehaald, maar voor de rest zouden ze vooral de kern bijeen willen houden. Ze zouden wel een boost gekregen hebben in een eventuele transfer van Sancho, maar deze transfer zou pas voor de zomer zijn.

Ook bij Manchester City valt er weinig nieuws te rapen. Volgens geruchten binnen de club zouden ze wel op zoek gaan naar een extra centrale verdediger, maar er zijn nog geen namen. Wel zou Manchester City interesse tonen in Dani Olmo (foto), een jong Spaans talent van Dinamo Zagreb, en Todd Cantwell, één van de sterkhouders bij Norwich en nog maar 21 jaar oud. Joao Cancelo zou dan weer kunnen vertrekken bij Manchester City, want hij is niet tevreden over zijn speelminuten.

Chelsea

Bij Chelsea valt er meer nieuws te rapen. Het transferverbod van de Blues is opgeheven en ze zouden wel interesse tonen in enkele spelers. Zo zou een bod op Moussa Dembélé (speler Lyon) afgewezen zijn. Ook Zaha en Sancho worden genoemd, maar de kans dat deze spelers effectie zouden komen, lijkt voorlopig klein.

Timo Werner (foto) komt wel veel terug in de geruchten. De Duitser heeft een "release clause" van om en bij de 30 miljoen euro en de Engelse topclub heeft het zeker over voor de spits. Hij moet voor extra concurrentie voor Abraham zorgen. Slecht nieuws dus voor Rode Duivel Michy Batshuayi, maar hij naar Aston Villa kunnen om de geblesseerde Wesley te vervangen.

Manchester United

Ook bij Manchester United zijn er, zoals bij elke mercato, heel wat geruchten. Zij zouden vooral op zoek zijn naar een extra middenvelder. Longstaff, Can en Gedson Fernandes worden genoemd, maar de laatstgenoemde zou liever naar West Ham trekken. Als creatieve middenvelders dachten ze aan James Maddison (foto) en Jack Grealish, maar het is nog maar de vraag of Leicester en Aston Villa hun goudhaantjes in januari willen verkopen.

Arsenal en Tottenham

Bij Arsenal valt er voorlopig ook niet echt nieuws te rapen. Ze zoeken naar een centrale verdediger en ze denken daarbij aan Upamecano (foto). De jonge verdediger speelt bij RB Leipzig en is daar één van de sterkhouders centraal achterin.

Bij Tottenham denken ze aan Koulibaly en Lemar, maar er is vooral nieuws over mogelijke vertrekkers. Jan Vertonghen wordt in verband gebracht met Ajax en Napoli en bijna alle Europese topclubs willen Eriksen. Tottenham wil 40 miljoen pond, maar Eriksen kan op het einde van de zomer gratis weg, dus de kans is groot dat de Deen voor minder zal vertrekken in januari. Als deze spelers ook daadwerkelijk vertrekken, zal er nog heel wat gebeuren kwam inkomende versterkingen bij de Spurs.