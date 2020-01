Scorende veertiger helpt laagvlieger uit derde klasse aan replay tegen Newcastle in FA Cup

Newcastle United is er zaterdagnamiddag niet in geplaatst zich rechtstreeks te plaatsen voor de vierde ronde van de FA Cup. Tegen derdeklasser Rochdale bleef het steken op 1-1.

Newcastle staat dertiende in de Premier League, Rochdale achttiende in de League One. Het niveauverschil zou dus groot moeten zijn, maar dat uitte zich niet op het scorebord.

The Magpies kwamen nog wel 0-1 voor, maar invaller en veteraan Aaron Wilbraham maakte tien minuten voor tijd gelijk. We krijgen daardoor een replay.

Wilbraham is veertig en speelde op zowat alle niveaus in Engeland. Hij scoorde ooit één goal in de Premier League. Voor Norwich tegen Fulham in 2012.

40y 75d - At 40 years and 75 days old, Aaron Wilbraham is the oldest goalscorer for a Football League club in the FA Cup since Jamie Cureton for Dagenham & Redbridge against Whitehawk in December 2015 (40y 100d). Veteran. pic.twitter.com/nDKm0fn3Ti — OptaJoe (@OptaJoe) January 4, 2020