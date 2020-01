Degryse ziet twee topfavorieten voor de Gouden Schoen, maar niet Lamkel Zé: "Te vaak het zotje uitgehangen"

Binnen minder dan twee weken weten we aan wie de Gouden Schoen voor het jaar 2019 wordt uitgereikt. Marc Degryse verwacht een strijd tussen twee tenoren.

Volgens Mar Degryse wordt het een tweestrijd tussen Hans Vanaken en Dieumerci Mbokani. Lamkel Zé is geen favoriet volgens de laureaat van 1991. "Hij hoort niet in de top-3. Daarvoor moet je meer laten zien op regelmatige basis. Vanaken en Mbokani presteerden over het hele jaar. Je kan één keer zot doen of twee keer, maar hij heeft te veel het zotje uitgehangen", zei Degryse.

Zijn maatje bij Antwerp, Mbokani, is dus wel een kandidaat-winnaar. "Hij haalt stemmen in de eerste ronde, want vorig seizoen scoorde hij ook al zijn doelpunten. Misschien zelfs even veel als Hans Vanaken. Maar de tweede ronde deed hij het nog beter. Hij is toch al 34 en het is straf om op die leeftijd een heel jaar fit te blijven en weinig inzinkingen te kennen."

Dan is er natuurlijk nog de winnaar van vorig jaar: Hans Vanaken. "Hij is altijd fit en dichter bij de Rode Duivels gekomen. Al ligt de lat wel hoger omdat hij de Gouden Schoen van vorig jaar is. Daarnaast was hij best wel goed in de Champions League. In de tweede stemronde zie ik Mignolet wel wat punten afpakken van Vanaken", besloot Degryse.