Anderlecht vindt wellicht oplossing voor rechtsachter bij andere Belgische eersteklasser

Anderlecht wil deze maand de enorme A-kern gevoelig afslanken. Voor één speler vindt het mogelijk een binnenlandse oplossing.

Volgens Het Nieuwsblad zou Eupen geïnteresseerd zijn in Emmanuel Sowah. De 21-jarige rechtsachter belandde in januari van 2016 bij Anderlecht, maar speelde op vier jaar tijd maar vijftien wedstrijden voor de paars-witte hoofdmacht. Blessures waren de grote boosdoener.

De krant schrijft niet of het om een uitleenbeurt of een definitieve transfer gaat, maar aangezien zijn contract deze zomer afloopt in Brussel, laat de recordkampioen hem wellicht definitief verkassen.