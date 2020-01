Waasland-Beveren wil middenvelder van twee miljoen euro huren van Racing Genk

Waasland-Beveren is met een voorsprong van zes punten op Cercle Brugge de winterstop ingetrokken. De Leeuwen hopen zich in januari nog voldoende te versterken om de Vereniging achter zich te houden.

In die zoektocht zijn ze volgens Het Belang van Limburg uitgekomen bij Racing Genk. Waasland-Beveren zou Jakub Piotrowski willen huren van de kampioen.

Genk betaalde in de zomer van 2018 twee miljoen euro om de Pool over te nemen van Pogon Szczecin, maar echt doorzetten kon hij zich nog niet. Dit seizoen speelde hij 331 minuten, verspreid over acht wedstrijden: vooral dan in de zomermaanden.

Het uitvallen van Bryan Heynen veranderde zijn situatie niet en Genk versterkte zich inmiddels met twee centrale middenvelders: Kristian Thorstvedt en Mats Möller Daehli (lees HIER) Een uitleenbeurt zou dus een goede oplossing kunnen zijn voor alle partijen.