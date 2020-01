📷 Vandalen halen standbeeld van Zlatan Ibrahimovic neer in Malmö

Drie maand geleden besloot de Zweedse topclub Malmö om een standbeeld te zetten van hun ex-speler Zlatan Ibrahimovic. De Zweed kocht zich even later in bij rivaal Hammarby en dat viel niet goed bij de supporters.

Sindsdien gebeurde er al vanalles met het standbeeld. Eerst werd de neus afgezaagd, later probeerden enkele vandalen al om het in brand te steken en het kreeg ook al eens een WC-bril als extra attribuut. Nu werd Zlatan van zijn sokkel gezaagd en neergehaald. Intussen lieten omwonenden weten dat het misschien toch beter is om het standbeeld gewoon weg te halen. Ibrahimovic kwam niet met een reactie, maar tekende intussen bij AC Milan en heeft dus wel andere zorgen. Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77 — Aftonbladet (@Aftonbladet) 5 januari 2020