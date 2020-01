Noubissi wil er in 2020 opnieuw staan met Beerschot: "Daarom wil ik er alles aan doen om iets terug te geven"

Marius Noubissi zit - inclusief zijn doelpunt in de Beker van België - dit seizoen aan twee goals en twee assist bij Beerschot. Het team had een moeilijke eerste periode, maar lijkt klaar om in 2020 voluit voor de tweede periode te gaan.

Op stage liet Noubissi alvast mooie dingen zien, waardoor hij misschien wel klaar lijkt voor enkele topmaanden: "Ik heb nergens pijn meer en ook in het hoofd zit het goed. Ik ben weer de oude", liet hij optekenen op de webstek van De Mannekes. "Ik heb me misschien wat geforceerd door te snel terug te keren en ik had continu pijntjes en kwaaltjes, waardoor ik ging compenseren - wat het nog erger maakte." Vertrouwen van de fans "De ploeg draaide ook niet goed en als individue sta je daar dan niet boven. Ik begrijp dat Losada me regelmatig verving en me zelfs op de bank liet starten. Hij heeft het beste met me voor." De fans bleven steevast achter hun aanvaller staan: "Dat deed enorm veel deugd en daarom wil ik er nu alles aan doen om iets terug te geven."