🎥 Axel Witsel steelt harten van Dortmund-fans: "Axel 'Great Guy' Witsel"

Axel Witsel heeft zich op stage in Spanje nog meer in de harten van de fans van Borussia Dortmund gewerkt. De Rode Duivel kreeg na de training een speciaal verzoekje en voerde dat graag uit.

Een jonge fan hield naast het trainingsveld een bordje vast waarop te lezen stond: "Axel Witsel, geef me alstublieft een knuffel". Toen Witsel passeerde kreeg de jongen met de glimlach waar hij om vroeg.

👇 Dieses Video ist alles was Ihr für einen guten Start in die neue Woche braucht... ☺️ pic.twitter.com/ON9jpSfPyQ — Borussia Dortmund (@BVB) January 6, 2020

Op de Engelstalige Twitterpagina van Borussia Dortmund krijgt Axel Witsel de bijnaam Great Guy.

Het vergaat Witsel alvast goed op de stage in Marbella. De Rode Duivel viel in zijn huis over een kinderhekje en liep daarbij breuken op in het aangezicht. Hij traint nu met een masker.

Dinsdag speelt Dortmund een oefenwedstrijd tegen Witsels ex-team Standard.