🎥 Zijn debuut, zijn niveau, Standard: de zekerheden van Standard-revelatie Bodart

Arnaud Bodart was niet de meest klinkende naam die op de eerste speeldag in de eerste klasse stond. Hij kon Michel Preud'homme overtuigen om in doel te staan op het veld van Cercle Brugge en is nu één van de publiekslievelingen op Sclessin. Als titularis heeft Bodart indruk gemaakt.

Hijzelf verwachtte het ook niet om vanaf het begin van het seizoen de numéro uno te zijn. "Ik wist wel dat er een mogelijkheid was na de oefenmatchen dat ik in doel zou starten, maar ik focuste me er niet op", vertelde Bodart voor Standard TV vanop de stage in Marbella.

Ik heb maar één doel: vooruitgang boeken

De jonge doelman (21) is vooral tevreden over zijn prestaties sinds het begin van dit seizoen. "Het kon erger. Het is relatief goed gelukt allemaal, maar ik heb maar één doel en dat is nog meer groeien en dan vooral het team nog meer kunnen helpen."

Bodart is uiteraard tevreden over het eerste deel van het seizoen van Standard ondanks de mindere laatste weken. "We begonnen heel goed, maar de laatste weken gingen we uit de Europa League en uit de beker. Het zat ons niet mee toen, maar dat is voetbal."