Aparte situatie voor Lommel: "Zo lang mogelijk meedoen voor tweede periode, maar behoud primeert"

In tegenstelling tot onder meer Roeselare, Beerschot en OHL trok Lommel tijdens de winterstop niet naar de zon. De Limburgers bereiden zich in eigen land voor op het tweede deel van de competitie, waarin Lommel een dubbel doel voor ogen heeft.

Dat Lommel niet naar het buitenland trok, deert aanvoerder Glenn Neven allerminst. "Ook in eigen land kunnen we ons perfect voorbereiden. Bovendien hebben we zo wat meer tijd om met familie en vrienden door te brengen, wat ook wel eens aangenaam is."

En het beloven belangrijke maanden te worden. De ploeg van Peter Maes doet nog volop mee voor de tweede periode, maar moet tegelijkertijd ook punten blijven pakken in de strijd om het behoud. Lommel lijkt met Lokeren en Roeselare te zullen gaan uitmaken wie de gevreesde play-downs ontloopt.

"Zelf gaan we duidelijk in stijgende lijn. Onze start was heel moeizaam. De laatste tijd gaat het stukken beter, voornamelijk in thuiswedstrijden. In die optiek kwam de winterstop misschien ongelegen voor ons. In elk geval zullen we er alles aan doen om zo lang mogelijk mee te spelen voor die tweede periode. Al is het logisch dat onze eerste zorg het behoud is", aldus de centrale verdediger van Lommel.

Zware strijd met Lokeren en Roeselare

Het heeft er alle schijn van dat Lokeren, Roeselare of Lommel na dit seizoen het professioneel voetbal (voor even) vaarwel moet zeggen. "Het verbaast me dat Lokeren het zo laat afweten", vertelt Neven. "Ze hebben toch een aardige kern."

"Roeselare lijkt dit seizoen in veel opzichten op ons. Ook zij kenden een turbulente start, mede doordat hun team heel laat gevormd is. In de tweede periode blijven ook zij veel punten sprokkelen. Het beloven nog zware maanden te worden, maar we zullen er alles aan doen om in 1B te blijven. Onze trainer (Peter Maes) is enorm veeleisend voor ons en dat was wel schrikken voor sommige jongens. Maar er worden resultaten behaald en dat is wat telt", besluit de strijdvaardige aanvoerder van Lommel.