Dimitri de Condé ziet in Noorse aanwinst nieuwe spelmaker: "Type Pozuelo"

Naast de Kristian Thorstvedt heeft Racing Genk op stage in Benidorm nog een andere Noor voorgesteld. De 24-jarige spelverdeler Mats Møller Dæhlie komt over van Duitse tweedeklasser Sankt Pauli en moet Genk naar Play-off I leiden.

Volgens technisch directeur Dimitri de Condé is Møller Dæhlie te vergelijken met de vorige spelmaker van de Limburgers Alejandro Pozuelo. "Zijn carrière doet me aan hem denken. Hij heeft in de Premier League gespeeld, maar kon nooit doorbreken. Ontslagen trainers, blessures en vertrouwensverlies hebben daarvoor gezorgd", legt De Condé uit aan Sporza.

Møller Dæhlie heeft in zijn jonge carrière al voor Manchester United, Molde, Cardiff, Freiburg en Sankt Pauli gespeeld. "We hopen dat we met hem een creatieve speler hebben aangetrokken die ook tussen de lijnen kan spelen. Ik verwacht er ook veel van. Hij kan meteen al de ploeg naar een hoger niveau tillen."

Møller Dæhlie zelf is heel positief over zijn eerste dagen in het fluogele trainingsshirt van Racing Genk. "Ik ben vooral onder de indruk van de manier van werken hier. De eerste indruk is alvast heel positief. De andere goede spelers hier geven mij ook de kans om me verder te ontwikkelen."