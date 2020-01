Club Brugge klaar voor strijd op drie fronten: "Van mijn 27 veldspelers zijn er 26 fit: dat is uniek"

Club Brugge bereidt in Doha de tweede seizoenshelft voor. Blauw-zwart is als enige Belgische club nog op drie fronten actief.

Philippe Clement kan voor het tweede jaar op rij kampioen worden in België en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken.

"Ik ben blij hoe de spelers zijn teruggekomen van de vakantie", vertelde coach Philippe Clement aan Sporza. "De eerste trainingen waren gretig en scherp."

"Van mijn 27 veldspelers zijn er 26 fit en kon één speler een deel van de training meedoen. Dat is uniek. Door de rotatie heeft iedereen al kunnen spelen en hebben we de vele matchen al goed verteerd."

"We zijn nog op drie fronten aanwezig en zijn nog heel ambitieus. De matchen tegen Manchester United in de Europa League spreken heel hard aan, maar we gaan ook volop voor de titel en de beker. Daar zullen we iedereen voor nodig hebben."