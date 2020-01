Portugees voetbalwonder legt uit waar hij zijn moment gekomen zag: "En toen wist ik het"

Joao Felix belandde maandag in Marca's Flopelftal van de Heenronde in La Liga. Het 20-jarige voetbalwonder loste vooralsnog de verwachtingen niet in volgens het Spaanse medium en heeft nu ook te kennen gegeven dat hij een terugkeer naar Benfica zeker ziet zitten.

Maar die terugkeer zal nog niet voor meteen zijn, want Felix heeft nog een contract tot 30 juni 2026 bij zijn club Atletico Madrid. Wel heeft hij in een interview met zijn ex-club te kennen gegeven dat hij ooit graag opnieuw voor de Arend wilde spelen.

"Nu zie ik hoe gelukkig ik was bij Benfica. Ik kijk er zeker naar uit om er mijn stempel nog meer op de club te drukken", vertelde hij aan Benfica Play.

Drie doelpunten

In datzelfde interview sprak hij ook over een moment dat zijn leven compleet veranderde. "Tegen Frankfurt scoorde ik een hattrick. Ik begon te wenen na het derde doelpunt. Het haalde zoveel druk weg bij mij. Twee dagen eerder had ik allerlei dingen gehoord en gelezen waardoor ik ook moest wenen. Die hattrick bevrijdde me."

Rivaal

"Op sociale media was er veel te doen om het feit dat ik van Porto naar Benfica trok. Ik weet dat de spelers dat niet apprecieerden. Bij mijn terugkeer in Porto stonden we 1-0 achter, maar toen maakte ik de gelijkmaker. Ik keek met arrogantie naar het publiek toen. Het was mijn moment. Een geweldig gevoel."