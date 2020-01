De vergelijking met Vanaken, tenniskampioen op zijn 10e en het vertrouwen van Carl Hoefkens: Charles De Ketelaere - "Niet durven dromen vorig seizoen"

Het gaat allemaal bijzonder snel voor Charles De Ketelaere. Weinigen hadden van hem gehoord voor dit seizoen en nu heeft hij het al tegen PSG en Real Madrid opgenomen in de Champions League.

Carl Hoefkens, trainer bij de beloften van Club Brugge, wist al langer dat er meer in die jonge middenvelder zat. "Coach Carl heeft altijd zijn vertrouwen in me uitgesproken. Nochtans kende ik vorig seizoen nog moeilijke momenten. In de Youth League zat ik zelfs eens op de bank", legde Charles De Ketelaere uit bij Het Laatste Nieuws.

Hans Vanaken

Nu beleeft de 18-jarige middenvelder een droom bij blauw-zwart. "Het lijkt allemaal nog steeds onrealistisch. Dit had ik vorige zomer zelfs niet durven dromen. Ik was al blij dat ik na de zomerstage bij de eerste ploeg mocht blijven trainen."

Sommigen vergelijken hem al met Hans Vanaken. De Ketelaere voelt zich daardoor gevleid, maar weet ook wel vanwaar die vergelijking komt. "Omdat ik op dezelfde positie speel en even groot ben. Ik vind het niet erg om met Vanaken vergeleken te worden. Als je ziet wat hij al allemaal gepresteerd heeft..."

Tenniskampioen

De sportcarrière van De Ketelaere had er ook helemaal anders kunnen uitzien, want op zijn tiende werd hij als tennisser Vlaams kampioen. "En toch ben ik het jaar erna gestopt, want het werd me mentaal te zwaar. Je ben altijd alleen en uit voetbal haalde ik meer plezier. Had ik nu in tweede provinciale gevoetbald, dan zou ik misschien spijt gehad hebben van die keuze." Twee keer raden of hij er al spijt van heeft gehad...