Club Brugge informeerde bij Nicolas Frutos naar transferpiste Adolfo Gaich: "Een prima speler"

Als we de Argentijnse media mogen geloven ligt Club Brugge in polepositie om Adolfo Gaich binnen te halen. De spits van San Lorenzo heeft wel een opstapclausule van 13,5 miljoen euro en die zal betaald moeten worden om hem los te weken.

Nadat Mbaye Diagne op non-actief werd gezet heeft Club Brugge niet echt meer een targetspits rondlopen. Okereke, Tau, Dennis en Openda zijn compleet andere types en blauw-zwart wil dan ook nog erg graag iemand extra halen. Eerst viel de naam van Christian Benteke, maar die ziet een terugkeer naar de Jupiler Pro League nog niet zitten. Club zet nu vol in op de Argentijn Adolfo Gaich en informeerde zich even bij ex-Anderlecht-aanvaller Nicolas Frutos.

"Ik ben even geraadpleegd geweest door mensen die dicht bij Club Brugge staan", vertelde hij op de Argentijnse radio. "Ik heb laten weten dat ik Gaich een uitstekend speler vind." Het is nu afwachten of er een akkoord in de volgende dagen volgt. Gaich zou de duurste transfer uit het Belgische voetbal ooit kunnen worden.