Topschutters aller tijden in de Youth League: Potentiële wereldtoppers en drie spelers die in België passeerden

In 2013 zag de UEFA Youth League het levenslicht. De Champions League U19 zeg maar. Drie spelers delen momenteel de topschutterstitel aller tijden. Een Belg staat op een gedeelde vierde plaats, één uit het lijstje speelt momenteel in België en één speelde hier even. Een overzichtje.

7) Tammy Abraham (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Jordi Mboula (Barcelona & Monaco) & Dominic Solanke (Chelsea)

Vier spelers scoorden ooit twaalf doelpunten in de Youth League. Dominic Solanke deed dat voor Chelsea, belandde in 2017 transfervrij bij Liverpool en werd uiteindelijk na één doelpunt in 27 optredens voor meer dan twintig miljoen euro verkocht aan Bournemouth. Daar zit hij intussen aan… één doelpunt in 31 wedstrijden.

Jordi Mboula verdeelde zijn YL-goals over Barcelona en Monaco. Die laatste club leent hem dit seizoen uit aan Cercle Brugge. Maar in acht optredens slaagde hij er nog niet in te scoren of een assist uit te delen.

Jean-Kévin Augustin ruilde PSG in 2017 voor zestien miljoen euro voor RB Leipzig. Hij wordt dit seizoen door de Duitsers uitgeleend aan Monaco, waar hij vooral als invaller fungeert.

Tammy Abraham is met voorsprong de bekendste naam van dit lijstje. Hij scoorde dit seizoen al veertien keer in 28 optredens voor de Blues. Hij is nog steeds maar 22.

4) Curtis Jones (Liverpool), Aaron Leya Iseka (Anderlecht) &Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskou)



Drie jongens troffen ooit dertien keer raak. De carrière van Timur Zhamaletdinov lijkt wat in het slop te zitten. Hij wordt momenteel uitgeleend aan het Poolse Lech Poznan, waar hij amper van de bank komt.

Aaron Leya Iseka is dan weer de Belgische topschutter aller tijden in de YL. Hij voetbalt sinds de zomer van 2018 voor Toulouse, waar hij dit seizoen als invaller tegen de degradatie naar de Ligue 2 strijdt.

En dan is er nog Curtis Jones. Hij hielp Liverpool dit seizoen met vijf goals aan dertien op achttien in de groep van Racing Genk. Hij scoorde eerder deze week nog een heerlijke goal voor de hoofdmacht van Liverpool. Als hij na nieuwjaar nog voor de U19 mag aantreden, kan hij zich dit jaar nog tot topschutter aller tijden kronen.

1) Charlie Brown (Chelsea), Borja Mayoral (Real Madrid) & Roberto Núñez (Atlético Madrid)

Drie spelers delen momenteel de topschutterstitel van de Youth League.

Roberto Núñez is intussen 24. Hij ruilde in de zomer van 2017 de B-ploeg van Atlético Madrid voor Antwerp. Verder dan 59 minuten verspreid over twee invalbeurten in de Beker van België kwam hij niet. Tegenwoordig speelt hij voor Las Palmas Atlético in de Spaanse derde klasse.

Borja Mayoral (22) is nog steeds eigendom van Real Madrid. Hij wordt dit jaar uitgeleend aan eersteklasser Levante, waar hij al vijf keer scoorde in zeventien optredens.

En dan is er nog Charlie Brown. Die is intussen twintig en scoort dit seizoen zijn doelpunten voor de U23 van Chelsea.

Cijfergegevens: Uefa.com & Transfermarkt.de