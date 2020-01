Twee overbodige 'Kustboys' stappen niet mee op het vliegtuig naar de Spaanse winterstage

KV Oostende is woensdag op stage vertrokken naar het Spaanse Campoamor. Drie spelers bleven aan de Belgische kust. Een tweetal daarvan omdat ze mogen vertrekken bij de KVO.

Het afwezige drietal is Emmanuel Banda, Nicolas Rajsel en François Marquet. Laatstgenoemde is geblesseerd en revalideert in België, de twee anderen zijn overbodig voor de club. Voor hen zoekt de sportieve cel van KV Oostende een oplossing.

Bijna einde contract

Rajsel is een 26-jarige winger die in 2017 voor 450.000 euro overkwam van Union SG. In zijn eerste seizoen bij de club speelde hij acht minuten en vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Roeselare. Dit jaar kreeg hij twee keer zijn kans. In juni loopt zijn contract af, dus veel geld zal KVO niet voor hem krijgen.

Banda streek in dezelfde periode als Rajsel neer in het Albertpark en kon even weinig indruk maken. De centrale middenvelder kwam wel vaker in actie (28 in totaal). Dit jaar kwam de Zambiaanse international nog niet aan spelen toe en hij haalde zelfs maar twee keer de bank. Ook Banda werd vorig seizoen uitgeleend. Hij speelde een half jaar bij het Franse Béziers. Ook zijn contract loopt binnen zes maanden af.