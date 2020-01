🎥 In youth we trust: twee extra 'nieuwelingen' stellen zich voor op stage Anderlecht

In youth we trust, het is dit seizoen niet voor niets het devies van RSC Anderlecht. En ook op winterstage in Spanje is dat simpelweg het geval.

Anderlecht wil zoveel mogelijk jongeren in de A-kern integreren en dus heeft Frank Vercauteren twee extra jonkies meegenomen op stage naar het Spaanse San Pedro Del Pinatar: Antoine Colassin et Rik Vercauteren.

Colassin was er op stage voor het seizoen ook al bij, de aanvaller wil zich nu graag laten zien. "Anderlecht blijft de grootste ploeg in België en qua opleiding is het een van de beste in Europa, dus mijn keuze was snel gemaakt", aldus de youngster over zijn keuze voor Anderlecht bij de U15.

Ook doelman Rik Vercauteren mocht mee op winterstage: "Ik leer hier veel bij in alle domeinen. Je voelt dat onze opleiding ook gewoon op topniveau staat. Het is fantastisch dat ik kan trainen met goalies met zoveel ervaring. Daar leer je veel van bij."

Meer over de twee youngsters? Dat kan u ontdekken in de video die vanop winterstage in Spanje werd gemaakt door paars-wit:

Ontdek twee nieuwe youngsters van #RSCA : Rik Vercauteren en Antoine Colassin 👍 Découvrez nos deux nouveaux jeunes: Rik Vercauteren et Antoine Colassin 👌 #IYWT pic.twitter.com/TBHRrdO3gZ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 8, 2020