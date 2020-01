'Amateurclub stapt naar rechtbank tegen Beerschot'

Beerschot had een ambitieus plan voor het seizoen 2019-2020, ook met hun jeugdwerking. Maar een deal sprong snel af en daar is nu ook actie tegen ondernomen.

Amateurclub Rupel-Boom zou namelijk naar de rechtbank zijn gestapt tegen het eenzijdig afbreken van de overname van de club door Beerschot.

Dat weet alvast Het Nieuwsblad te melden. Het project werd in maart 2019 gelanceerd, maar strandde bij het begin van het lopende seizoen al meteen.

Onduidelijkheid?

Beerschot reageerde in augustus al in een persmededeling op de beslissing die ze toen namen: "De jeugdacademies van Beerschot en Rupel Boom kunnen hun samenwerking voor komend seizoen niet starten."

"Er is veel te veel onduidelijkheid om op een gestructureerde manier verder te werken. Het niet tijdig aanleggen van de kunstgrasvelden in Rupel Boom is hierin doorslaggevend geweest."