Voorzitter stelt fans gerust: "Oostende blijft sowieso een profclub"

KV Oostende moet voor 15 februari een eerste lading papieren met het oog op een licentie voor volgend seizoen indienen. Volgens voorzitter Franck Dierckens komt het wel goed.

KV Oostende zoekt zo’n 2,5 miljoen om zijn licentie te krijgen. Dierckens vertelde aan Het Laatste Nieuws dat er een oplossing in de maak is.

“Er liggen twee scenario’s op tafel. De eerste is dat een buitenlandse investeerder alle aandelen koopt. Wat daarnaast ook mogelijk is en mijn voorkeur wegdraagt is dat er een meerderheidsparticipatie komt.”

“Dan zou ik een deel van mijn 97 procent aandelen verkopen, maar nog tussen de 25 en de 40 procent behouden. Wat het ook wordt: KV Oostende blijft zeker een profclub.”