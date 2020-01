'Manchester City wil Guardiola overtuigen om te blijven met cheque van driehonderd miljoen (!) euro'

De voorbije maanden sijpelden de berichten door dat Pep Guardiola aan zijn laatste maanden bezig is als coach van Manchester City. De Engelse topclub zou de coach dan toch willen overtuigen om te blijven.

En The Citizens willen dat doen met driehonderd miljoen euro. Niet in de vorm van een monsterloon voor Pep Guardiola, maar in de vorm van te spenderen budget op de transfermarkt.

En daar heeft Guardiola wel oren naar. Op het verlanglijstje van de Catalaan staan onder meer Pau Torres van Villarreal en Ruben Dias van SL Benfica. Bovengenoemde namen moeten voor defensieve versterking zoeken.

Dé naam: Isco

Maar ook in het aanvallend compartiment heeft Guardiola zijn lijst klaar. Onder anderen Adama Traoré van Wolverhampton Wanderers en Isco van Real Madrid staan met stip aangeduid.