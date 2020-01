Toni Kroos scoorde een olympisch doelpunt: wie waren zijn voorgangers?

Toni Kroos heeft zijn fluwelen traptechniek nog maar eens in de verf gezet. Hij scoorde een olympisch doelpunt tegen Valencia. Domenech, de doelman van Valencia, zag er niet goed bij deze fase.

Het doelpunt van Kroos willen we jullie natuurlijk niet onthouden. Hij scoorde het openingsdoelpunt in een 1-3 overwinning tegen Valencia. Real Madrid speelt dit weekend dus de finale van de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona of Atlético Madrid. Zij spelen vanavond nog.

Toni Kroos liet gisteravond tegen Valencia even zien hoe je een corner in één keer binnen draait.

Een olympisch doelpunt komt niet vaak voor, maar toch heeft Kroos al enkele voorgangers. Zo waren er zelfs enkele specialisten. Mulgrew scoorde in één seizoen drie olympische doelpunten bij de Blackburn Rovers.

Ook Alvaro Recoba was er een specialist in. De ex-aanvaller van Inter kon in zijn carrière vier olympische doelpunten scoren. Zijn olympische doelpunten kan je terugvinden in het filmpje onderaan het artikel.

Mohamed Salah en Angel Di Maria mogen in deze lijst niet ontbreken. Salah scoorde zo'n doelpunt in een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Swaziland. Di Maria deed het in een competitiewedstrijd voor PSG.

Mohamed Salah, Mısır - Svaziland maçında kornerden gol attı!

Salah'ın attığı inanılmaz gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Angel Di María scored an Olympic goal for PSG!



Today, Di María scored a direct goal from the corner for the PSG against Nimes by Ligue 1.

Uiteraard scoorde ook een Rode Duivel al een olympisch doelpunt. Yannick Carrasco trapte een corner binnen bij Dalian Yifang in een wedstrijd tegen Tianjin Teda. Opvallend: deze wedstrijd eindigde op 3-3 en Frank Acheampong scoorde in deze wedstrijd, net zoals Carrasco, twee keer.

Sterren als Zidane, Ronaldinho en Roberto Carlos hebben ook een olympisch doelpunt weten te scoren. Voor de liefhebbers is hier onder het artikel een filmpje te vinden met de beste olympische doelpunten uit het verleden.