Eindelijk eens goed nieuws voor Anderlecht en Andy Najar

Na een seizoen 2017-2018 vol blessures, was 2018-2019 eindelijk nog eens een goed jaar voor Andy Najar. Maar afgelopen zomer liep het bij de nationale ploeg opnieuw fout voor de Hondurees.

De blessuregevoelige rechtsachter kwam vorig seizoen dertig keer in actie voor paars-wit. Zijn laatste wapenfeit was een invalbeurt tegen Racing Genk half mei. In juli moest hij een operatie aan de kruisbanden van de knie ondergaan.

Daardoor speelde hij dit seizoen nog geen minuut en ook de winterstage bleek te vroeg te komen. Nu is er toch een hoopgevend signaal over Najar. Volgens Het Laatste Nieuws traint hij intussen buiten op Neerpede met de bal.

Wellicht probeert Anderlecht hem klaar te stomen voor play-off I. Al moet hij met Anthony Vanden Borre en Michael Murillo wel rekening houden met twee nieuwe concurrenten op de rechtsachter.