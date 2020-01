Grote man bij Antwerp doet de fans dromen: "We worden ooit kampioen"

Wie had drie jaar geleden durven zeggen dat Antwerp zou staan waar ze nu staan. Terug in eerste klasse, al meegedaan in play-off 1, bijna Europees voetbal afgedwongen, maar het hoogste doel is nog niet bereikt: kampioen worden.

Het zou van veel ambitie getuigen moest Antwerp al na het derde jaar op het hoogste niveau van de titel spreken, maar kijk, in Antwerpen durft men weleens een gewaagde uitspraak te doen. Op oefenstage in het Spaanse Algorfa drukte voorzitter Paul Gheysens zich wel nog voorzichtig uit.

Lof voor D'Onofrio

"Ik zeg altijd dat we kampioen moeten worden. En dat zal wel ooit eens komen, maar wanneer? Dat weet je niet", sprak Gheysens bij Het Laatste Nieuws. De factor toeval speelt daar volgens hem een grote rol in. "Wat als je beste twee spelers uitvallen of je krijgt een domme goal tegen in een beslissende match?"

Ook aanwezig in Spanje was Luciano D'Onofrio, de man die de sportieve lijnen uitzet bij de Great Old. "Ondertussen moeten we vooral bouwen aan een ploeg en daar is niemand beter toe in staat dan Luciano. Hij brengt de juiste spelers samen, zonder veel te spenderen. Hij draait iedere euro twee keer om."