Antwerp wint oefenmatch, maar Lamkel Ze eist weer negatieve hoofdrol op

Antwerp speelde zaterdag een oefenmatch tegen een plaatselijke selectie uit Algorfa. The Great Old won de match, maar Didier Lamkel Ze liet zich weer negatief opmerken.

Ze moeten er stilaan toch een punthoofd van krijgen bij Antwerp. De Kameroener mocht na een uur invallen toen de 2-0 al op het bord stond, maar trapte even later een tegenstander flink aan. Een terechte rode kaart was het gevolg. De spelers van de thuisploeg wilden hem trouwens te lijf gaan na zijn natrappen.

Het was Zinho Gano die de score opende op een voorzet van Juklerod. Rodrigues maakte er 2-0 van na een knappe lob. Gano miste nog een paar kansen, maar speelde wel een prima partij.