Fans OH Leuven komen met scherp statement na forfaitnederlaag: "KBVB Maffia"

OH Leuven pakte alsnog de drie punten op bezoek bij Union Sint-Gillis. En dat zorgde voor heel wat ontlading bij de fans, al was er daarvoor wel nog serieuze onvrede.

De supporters haalden rond minuut 80 een spandoek boven om hun onvrede met de Belgische voetbalbond duidelijk te maken. Al moet het gezegd: stewards konden het spandoek wel erg snel laten verwijderen.

"KBVB Maffia", klonk het. Een verwijzing ook meteen naar de wedstrijd tussen OH Leuven en Union uit de eerste periode.

Lichten

Toen vielen Aan Den Dreef de lichten uit, waarna er beslist werd dat de Leuvenaars de stilgelegde wedstrijd met een forfaitnederlaag moesten bekopen.

Nochtans was het volgens bepaalde waarnemers nog klaar genoeg om de wedstrijd uit te spelen. OH Leuven trekt dan ook naar het BAS in de zaak.