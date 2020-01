Anderlecht met vernieuwde moed terug uit Spanje: "Referentiematch tegen Club Brugge"

De beste zomertransfer van Anderlecht? Dat moet toch wel Hendrik Van Crombrugge zijn. In ieder geval is de doelman de meest constante. Hij kijkt uit naar het tweede deel van de competitie, waarin Anderlecht wil tonen dat het wel degelijk beter kan.

Van Crombrugge heeft in ieder geval al zijn werk gehad. "Als de keeper veel in beeld komt bij Anderlecht, is dat nooit goed", vertelt Van Crombrugge aan Sporza. "Maar het is het bewijs dat een topclub ook een goeie doelman nodig heeft en dat een goeie doelman zeker zijn meerwaarde kan hebben."

Hij zag ook dat de filosofie van Kompany implimenteren niet van een leien dakje liep. "Dat het systeem van Kompany niet makkelijk is, klopt zeker. Maar bij Anderlecht is er een bepaalde standaard en daar moet je je wel aan aanpassen natuurlijk."

Volgend weekend staat er alweer een confrontatie met Club Brugge op het programma. Een match die eigenlijk moet gewonnen worden om richting play-off 1 te mogen kijken. "De wedstrijd tegen Brugge is meteen een referentiewedstrijd. De groep heeft zin om in die match al de negatieve commentaren die we ontvingen in 2019 te weerleggen."