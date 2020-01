🎥 De Bruyne pakt andermaal uit met heerlijke assist: "Geef hem de Gouden Bal", KDB reageert: "Wacht maar tot deze zomer..."

Manchester City maakte zondagavond brandhout van Aston Villa. Het werd 1-6.

Halverwege stond het al 0-4 en had Kevin De Bruyne al twee assists uitgedeeld. Vooral die tweede op slag van rust was er één van ongeziene schoonheid.

Heel wat mensen op Twitter gingen uit zijn en haar dak. Eén fan was Sacha Kljestan, ex-speler van Anderlecht: “The quality and precision of this assist is unbelievable. KDB for Ballon d’Or”, tweette hij.

Ook collega-Rode Duivel Romelu Lukaku liet van zich horen. “Wat een pass”, stuurde hij de wereld in. En of De Bruyne in vorm is.

KEVIN DE BRUYNE THAT'S IT THAT'S THE TWEET https://t.co/TmlYw7yF3k — Tomi (@jesuisrakim) January 12, 2020

The quality and precision of this assist is unbelievable. KDB for Ballon d’Or. https://t.co/7MqPSfLM54 — Sacha Kljestan (@SachaKljestan) January 12, 2020