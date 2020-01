Nieuwste aanwinst Genk weet wat er van hem verwacht wordt

Mats Möller Daehli moet KRC Genk meer creativiteit bezorgen. De 24-jarige Noorse aanwinst weet alvast wat trainer Hannes Wolf van hem verwacht.

Wolf kent Daehli goed van zijn tijd bij HSV. Hij kan hem uitspelen als nummer 10 of als winger. "Ik wil graag voor extra intensiviteit en creativiteit zorgen. Dat kan als aanvallende middenvelder of als buitenspeler. Ik had een lang gesprek met Hannes Wolf, voordat ik voor Genk koos. We kennen mekaar, ik weet wat hij van mij verwacht", aldus Daehli in Het Nieuwsblad.

"Genk is bovendien een heel mooie club, waar heel veel spelers zich al hebben kunnen ontwikkelen. Het verzorgde voetbal moet mij liggen, de eerste ervaringen waren bijzonder positief. Het niveau ligt hoog op training, er wordt ook erg professioneel gewerkt.”