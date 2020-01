Lokeren-doelman na gouden driepunter op het veld van Virton: "Hopelijk kunnen we op deze manier verder gaan"

Virton leed zondag de derde thuisnederlaag van het seizoen. Rode lantaarn Lokeren ging er met 1-2 winnen.

Théo Defourny stond verrassend tussen de Lokerse palen. Hij was uiteraard erg tevreden met de overwinning. Het was nog maar de derde keer dat hij dit seizoen mocht aantreden. In september verloor Lokeren met 4-0 in Virton. Zondag was er meer reden om te feesten.

“We wisten dat het opnieuw een moeilijke wedstrijd zou worden tegen een sterk team”, vertelde Defourny achteraf voor de camera van Proximus. “Maar deze zege is erg belangrijk voor onze moraal.”

“We wouden de tweede seizoenshelft goed aanvangen en ik ben erg blij dat dat ook gelukt is. Hopelijk kunne we op deze manier verder gaan.”

“Ik was erg blij met deze kans, maar zou Davino Verhulst ook graag laten weten dat we allemaal aan hem denken. Hij was er vandaag niet bij omdat hij wat familiale problemen heeft.”