Alleen Romelu Lukaku kan Agüero van de troon stoten als beste buitenlandse schutter van de Premier League

Sergio Agüero is sinds zondag de nieuwe buitenlandse topscorer aller tijden in de Premier League. De Argentijn is Henry voorbijgestoken door zijn hattrick tegen Aston Villa. In de top-20 zijn er niet veel nog actieve spelers terug te vinden die het record van Agüero kunnen afsnoepen, tenzij ...

Sergio Agüero vierde zondag zijn 177e doelpunt in de Premier League, en dat in 255 matchen. De aanvaller van Manchester City is zo de buitenlander met de meeste doelpunten achter zijn naam in de geschiedenis van het Engelse kampioenschap. Thierry Henry (176 goals in 258 matchen) is gezakt naar de tweede plaats, Robin Van Persie (144 goals in 280 matchen) vervolledigt het podium.

Een snelle blik op het klassement leidt al snel tot de volgende conclusie: de Argentijn zal niet snel onttroond worden door een andere buitenlander. De volgende speler die nu nog actief is in de Premier League vinden we pas terug op plaats 25 en dat is Olivier Giroud, met zijn 78 goals voor Chelsea en Arsenal. We zien de 33-jarige Fransman er geen 99 meer maken om Agüero bij te benen.

Romelu Lukaku en Eden Hazard

In de top-20 staan er nog drie spelers die hun voetbalschoenen nog niet aan de wilgen hebben gehangen. Ze komen wel alle drie niet langer uit in de Premier League: Cristiano Ronaldo (20e, 84 goals), Eden Hazard (19e, 85 goals) en Romelu Lukaku (8e, 113 goals). Alle anderen zijn reeds gepensioneerd -al lang of recent, zoals Fernando Torres- of inactief, zoals Emmanuel Adebayor (zonder club).

Lukaku verliet de Premier League de voorbije zomer, waardoor Agüero op zijn twee oren mag slapen. De 31-jarige aanvaller zal zijn doelpuntentotaal ongetwijfeld nog aandikken. Gezien zijn nog prille leeftijd van 26 jaar kan Lukaku Agüero ooit nog bedreigen, maar voorlopig is hij op recordjacht in Italië.