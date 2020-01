De nakende horror van play-off 3, spanning, matchen met twee gezichten en strijdkracht: conclusies halfweg periode 2 in 1B

In 1A begint de competitie pas binnen enkele dagen opnieuw, maar in 1B barstte een en ander al los afgelopen weekend. En daar kunnen we toch wel enkele gevolgen uit trekken.

Om te beginnen: niets is wat het lijkt in 1B. In zowat alle wedstrijden zagen we namelijk wedstrijden met twee gezichten. Beerschot begon furieus tegen Roeselare en had na een kwartier al een dubbele voorsprong kunnen en moeten hebben, maar gaf het nog weg.

Lokeren begon bijzonder sterk, maar moest op het einde van de match zijn doelman danken voor enkele prima reddingen om zo toch de drie punten te hebben vastgehouden. Het had opnieuw anders kunnen draaien, op karakter werd toch gewonnen.

Twee gezichten

OH Leuven begon prima tegen Union, zag daarna de thuisploeg meer dan terecht gelijkkomen en moest meermaals hopen dat de Brusselaars er niet op en over zouden gaan. In de slotfase pakten ze dan nog alsnog de drie punten.

Het zorgde voor frustraties bij Union en dolle vreugde bij OH Leuven, voor een wedstrijd die in de long run bepalend kan zijn voor de tweede periode en de promotie. Want ook dat is een absolute duidelijkheid halfweg de tweede periode: iedereen kan het nog halen.

Stand G P W G V G = Vorm 1. OH Leuven 20 38 12 2 6 33-24 9 W V G V W 2. Virton 21 36 11 3 7 35-18 17 G G W W V 3. Westerlo 21 36 11 3 7 34-21 13 G V V W W 4. Union SG 20 31 8 7 5 27-22 5 V W G G V 5. Beerschot 21 29 8 5 8 22-23 -1 W G W V G 6. Lommel SK 21 21 5 6 10 17-29 -12 V W V W V 7. Roeselare 21 21 5 6 10 29-43 -14 W W G G G 8. Sporting Lokeren 21 18 4 6 11 19-36 -17 V V G V W

Sporting Lokeren staat weliswaar met 5 op 21 helemaal onderaan, maar als ze hun flow vinden en nog zeven wedstrijden op rij zouden winnen, durven we zelfs niet zeggen dat het niet voldoende zou zijn om alsnog de tweede periode te winnen.

De horror van play-off 3

Beerschot staat met 12 op 21 - het moet een laagterecord zijn sinds de invoering van 1B - halfweg de tweede periode op kop, maar het nummer 7 - Virton - staat op amper ... drie punten. Qua spanning kan het dus tellen.

Lommel (21), Roeselare (21) en Lokeren (18) strijden onderin voor de zesde plaats en dus een stekje in play-off 2 - of vooral om de horror van play-off 3 te vermijden: tot maximaal vijf duels tegen hetzelfde team, omdat vier keer in de reguliere competitie nog niet voldoende is ...