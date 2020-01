Italiaans toptalent moet EK-droom even opbergen door zware kruisbandblessure

Bij Italië wacht men al even op een nieuwe verlosser voor de nationale ploeg. Het dieptepunt was bereikt toen de Squadra zich niet voor het WK in Rusland kon plaatsen.

Voor het EK in 2020 plaatste Italië zich onder bondscoach Roberto Mancini met sprekend gemak. Net zoals de Rode Duivels haalde de Squadra Azzurri 30 op 30 in hun poule. In die kwalificatiecampagne stak Nicolo Zaniolo zijn neus aan het venster. Bij de fans zijn de verwachtingen omtrent hem torenhoog.

Maar die verwachtingen zullen ze tijdens het EK even mogen opbergen, want de middenvelder van AS Roma blesseerde zich aan de kruisbanden. Dat gebeurde in een duel met Matthijs de Ligt tijdens AS Roma - Juventus.

Maandag werd bij Zaniolo een kruisbandblessure vastgesteld. Hij mag dus een kruis maken over de rest van zijn seizoen bij AS Roma en Italië. Italië zit op het EK in een poule met Wales, Turkije en Zwitserland.