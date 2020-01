Van Eetvelt beschrijft de rol van Wouter Vandenhaute én van Michael Verschueren

Anderlecht heeft de boel nog eens lekker overhoop gehaald. Frisse wind nummer 3 moet door de club gaan waaien. Het moet wel gezegd: Karel Van Eetvelt maakte een heel rustige en gedreven indruk. De nieuwe CEO heeft wel werk, maar heeft uiteraard ook hulp.

Van Eetvelt nam voor iedereen tijd en ging geen item uit de weg. Ook niet hoe het nu met Michael Verschueren zit. Die blijft verantwoordelijk voor het sportieve, maar staat in het organigram wel onder Van Eetvelt. "Maar ik ga me niet moeien met het sportieve. Ik ben zeker dat Michael zich nog steeds voluit zal werpen voor Anderlecht. Hij blijft verantwoordelijk voor het sportieve. Er volgen op korte termijn zeker geen veranderingen", aldus Van Eetvelt.

Verschueren? Er volgen op korte termijn zeker geen veranderingen

Dat laatste zinnetje laat natuurlijk ruimte voor interpretatie. Van Eetvelt brengt met Wouter Vandenhaute zijn trouwe vriend en klankbord mee. "Wouter zal mij adviseren, hij wordt geen sportief manager of zo. Wouter heeft veel sportieve ervaring en media-ervaring. Ik ken hem als een visionair, die vooruit kan kijken en strategisch kan denken", verklaarde Van Eetvelt de keuze voor de man die zelf ook Anderlecht wou kopen.

"Ik ben het gewend om met hem te pingpongen over allerlei zaken. Wie er de eindbeslissing heeft als er discussies zijn? Voor het sportieve is dat nog steeds de sportieve cel. Zij zijn daarvoor aangetrokken, dat is hun taak. Wij moeten kijken wat er mogelijk is binnen de budgetten van de club."

Maak me geen zorgen over makelaarsbedrijf van Vandenhaute

Dan was er nog één heikel punt: het feit dat Vandenhaute een makelaarskantoor heeft, genaamd Let's Play. Dat kantoor heeft ook verschillende jeugdspelers van Anderlecht op zijn klantenlijst staan. "Ik weet dat dat vragen opwerpt, maar persoonlijk maak ik me daar geen enkele zorg over. We moeten er wel over waken dat er nooit zelfs sprake kan zijn van belangenvermenging. Daarvoor reken ik ook op de pers om daarop attent te maken als ik rare dingen zou doen", knipoogde hij.