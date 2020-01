Nieuwe coach van Barcelona: "Gisteren liep ik nog langs de koeien in mijn dorp, nu ben ik coach van de beste spelers ter wereld"

Barcelona zette maandagavond Ernesto Valverde aan de deur en stelde met Quique Setién al snel een verrassende opvolger aan.

De 61-jarige Spanjaard was in het verleden onder meer T1 van Real Betis, maar had nog nooit een topclub onder zijn hoede.

Setién tekende dinsdag een contract tot medio 2022. "Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet durven te denken dat ik hier trainer zou worden", liet hij optekenen. "Gisteren liep ik nog langs de koeien in mijn dorp, nu ben ik trainer van de beste spelers ter wereld.”

“Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. Ik ben zeer enthousiast over dit project en deze uitdaging. Ik wil mijn enthousiasme overbrengen op de spelers."

"Ik wil hier alles winnen wat er te winnen valt. En dat met goed voetbal. Ik heb de voorbije jaren zo van Lionel Messi genoten. Maar niet alleen van hem, ook van zijn ploegmaats. Zij hebben mij van deze sport doen genieten. Het is een voorrecht dat ik hen nu mag coachen.”