KV Mechelen weigert bod van Standard op sterkhouder, die volgende weken niet in actie komt

Malinwa laat via de clubsite weten dat Van Damme een gebroken rib opliep en vier tot zes weken buiten strijd is. De 28-jarige middenvelder lijkt dus een groot deel van de eindsprint richting play-off 1 te missen.

KV Mechelen wacht een zwaar programma. Tot half februari speelt het tegen Standard, Charleroi, AA Gent en Anderlecht. Tussendoor wacht ook een duel op het veld van Cercle Brugge.

Van Damme had net voor de winterstop een aandeel in de nipte en belangrijke zeges tegen KV Oostende (assist) en Moeskroen (doelpunt).

Joachim Van Damme is out met een gebroken rib. Hij is 4 tot 6 weken out.



Meer | https://t.co/YHCrkLMW7i pic.twitter.com/BCS8ZijuPq