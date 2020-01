Eindelijk goed nieuws over de terugkeer van Eden Hazard

Eden Hazard zit in de laatste rechte lijn van zijn revalidatie. De Rode Duivel heeft de groepstrainingen hervat bij Real Madrid. Zijn terugkeer in een wedstrijd is nog niet voor meteen.

Eden Hazard ligt al in de lappenmand sinds een tik van Thomas Meunier in de Champions League-wedstrijd tegen PSG. Real Madrid was er als de dood voor om onnodige risico's te nemen met de Rode Duivel. Vandaag hervatte hij eindelijk de veldtrainingen. 💪 On the mend!

🇧🇪 @hazardeden10 #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/wDJGuibl5P — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 15, 2020 Een datum voor een definitieve terugkeer is nog niet gekend. De Koninklijke hoopt wellicht een beroep te doen op onze landgenoot als de Champions League zich opnieuw op gang trekt.