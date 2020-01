De dubbel is een feit: VANAKEN wint tweede Gouden Schoen op rij

Hans Vanaken heeft de Gouden Schoen voor de tweede keer op rij gewonnen. Zijn overwicht was deze keer wel niet zo groot. Hij haalde het met 19 punten voorsprong op Dieumerci Mbokani.

Vanaken heeft de vloek van de Gouden Schoen gebroken. Meestal heeft de winnaar het jaar erna wel de nodige problemen, maar met 16 doelpunten en 7 assists kan je moeilijk van een terugval spreken. Het zijn cijfers waar een hele goeie spits in België mee kan thuiskomen. Vanaken deed het echter als aanvallende middenvelder.

Wat nog straffer is: Vanaken mist geen match en speelt bij Club Brugge 97 procent van de minuten. Enkel als de match duidelijk gewonnen is, wordt hij van het veld gehaald. Het toont hoe belangrijk Philippe Clement hem vindt. Het belang van Vanaken kan - naast zijn statistieken - amper onderschat worden bij blauw-zwart.

Eliteclubje

Als rust- en aanspeelpunt is hij onmisbaar geworden. "Ik ben nog beter geworden dan in 2018", vindt hij van zichzelf. We kunnen hem geen ongelijk geven. Vanaken is meer leider geworden, gelooft meer in zichzelf. De rustige middenvelder geeft aanwijzingen en met zijn status wordt er in de kleedkamer naar hem opgekeken.

Na Izquierdo, Vormer en Vanaken is het dus het vierde jaar op rij dat de trofee naar Brugge gaat. Vanaken treedt daarmee toe tot het eliteclubje van mannen die de Schoen twee jaar op rij konden winnen. Met Paul Van Himst, Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans verkeert hij alvast in mooi gezelschap.