Wordt Messi eerste voetballer die hoofdprijs pakt op 'Oscars van de Sport'?

De zogenaamde ‘Oscars van de Sport’ worden sinds het jaar 2000 uitgedeeld. Nog nooit werd een voetballer of voetbalster verkozen tot Sportman of Sportvrouw van het jaar.

In de categorie ‘Ploeg van het Jaar’ ging de prijs wel al vaker naar het voetbal en Ronaldo Luís Nazário de Lima won in 2003 in de categorie ‘Comeback van het jaar’.

Messi is dit jaar dus één van de zes genomineerden om ‘Sportman van het Jaar’ te worden. De Argentijn neemt het op tegen Lewis Hamilton, Eliud Kipchoge, Marc Marquez, Rafael Nadal en Tiger Woods.

