AA Gent haalt jonge Colombiaanse aanvaller binnen die vorig seizoen 15 doelpunten maakte

AA Gent heeft er na Anderson Niangbo nog een nieuwe aanvaller bij. De in Colombia geboren Brayan Gil Hurtado komt over van Club Déportivo.

Na Sulayman Marreh (KAS Eupen) en Anderson Niangbo (RB Salzburg) heeft AA Gent er nog een nieuwe speler bij. De aanvaller Brayan Gil Hurtado komt over van Club Déportivo in El Salvador en tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hurtado zal zich eerst bij de beloften moeten bewijzen.

Hoewel het nog vrij bescheiden was, presteerde Hurtado wel al op het hoogste niveau. Hij maakte voor Club Déportivo in El Salvador in 25 wedstrijden 15 doelpunten, niet slecht want Hurtado is pas 18 jaar oud. De spits werd ook al opgroepen voor de U20 van Colombia, maar weigerde omdat hij voor El Salvador wil uitkomen.