Probleem 'Lamkel Zé ' opgelost? "Waarom zou ik hem niét opnemen in de selectie?"

Er is veel gezegd en geschreven over het gedrag van Didier Lamkel Zé op de winterstage van Antwerp. Onder andere zijn rode kaart heeft de gemoederen flink doen oplaaien. Maar hoe zit het nu met de Kameroener? Heeft hij zijn straf al uitgezeten?

Wat Laszlo Bölöni betreft wel. "Het bestuur heeft hem een straf opgelegd en ik probeer altijd het maximum uit mijn groep te halen. Waarom zou hij dus niet in de selectie zitten? Maar of ik hem effectief ga inzetten, dat laat ik in het midden", gaf de Roemeense coach vrijdag aan.

Hoeveel gel op hun haar kan je accepteren zonder aan de persoonlijkheid van spelers te komen?

Wat die straf dan inhield liet hij in het ongewisse, maar tijdens de eerste training op Belgische bodem moest Didier Lamkel Zé alvast extra meters lopen. Al vond Bölöni dat geen straf. "Die meters was hij op stage vergeten te doen, dus die moest hij nu inhalen", zei Bölöni met een knipoog.

Hoe goed Antwerp het ook doet, de dekselse Kameroener blijft een van de vaste thema's als het over de club gaat. "Hij denkt soms anders over de zaken dan wij. Hoeveel kan je accepteren van een speler? Dat is een van de moeilijkste dingen en dan heb ik het niet over Lamkel Zé alleen, want er zijn andere, belangrijkere spelers. Hoeveel gel op hun haar kan je accepteren zonder aan de persoonlijkheid van spelers te komen, maar hen tegelijkertijd toch te helpen", besloot hij cryptisch.