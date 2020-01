Inzet Lommel-Lokeren is heel duidelijk: "Maximum 9 keer tegen elkaar spelen? Te gek voor woorden"

Vrijdagavond staat in het Soevereinstadion het levensbelangrijke duel tussen Lommel en Lokeren op het programma. Lommel verloor vorige week op bezoek bij Westerlo, terwijl Lokeren onverhoopt met de drie punten aan de haal ging in Virton en zo het nodige vertrouwen tankte.

Als Lokeren vanavond wint in Lommel, komen ze op gelijke hoogte van de Limburgers. Wint de thuisploeg, wordt de kloof zes punten. Een ware degradatietopper dus... Dat beseft ook Lommel-middenvelder Robin Henkens maar al te goed.

"De wedstrijd tegen Lokeren wordt inderdaad cruciaal. Het is niet zo dat we liggen te beven van de druk, maar iedereen beseft maar al te goed wat er vrijdag op het spel staat. Als we winnen tegen Lokeren slaan we een kloof van zes punten. Dan zal het heel moeilijk worden voor hen om het nog goed te maken. Zij wonnen vorige week echter knap in Virton, dus ze komen ongetwijfeld vol goede moed aan de aftrap", aldus de middenvelder in gesprek met Voetbalkrant.com.

Beide ploegen vechten, samen met Roeselare, een harde degradatiestrijd uit. De laatste twee uit het algemeen klassement zullen in POIII in maximaal vijf onderlinge confrontaties moeten uitmaken wie zakt naar Eerste Amateur.

"Dat moeten we kost wat kost zien te vermijden", beseft Henkens. "De ploegen in 1B kennen elkaar sowieso door en door. Stel je voor dat we dan nog eens vijf keer tegen dezelfde club zouden moeten spelen. Negen keer in hetzelfde seizoen tegen dezelfde ploeg? Nee, dank u."

"Daarnaast zal de druk in die play-downs immens zijn. Want de gevolgen zijn enorm als het mis zou gaan. Maar aan dat scenario wil ik niet denken. Laat ons dus maar voortbouwen op de goede weg die we ingeslagen zijn", besluit de ex-speler van Racing Genk, KV Mechelen, Westerlo en Waasland-Beveren.