Heeft Club Brugge alternatief gevonden voor Benteke en Gaich? 24-jarige Guineeër staat op de radar

Club Brugge is nog steeds op zoek naar een nieuwe aanvaller. Benteke en Gaich zouden voorlopig onhaalbaar zijn en dus volgt de Belgische topclub nu een andere piste: Sory Kaba wordt genoemd.

Kaba is een 24-jarige Guineeër en speelt volgens Het Laatste Nieuws nu in de spits bij FC Midtjylland in Denemarken. Hij werd door de Denen gehaald als vervanger van Paul Onuachu (nu bij Racing Genk). Kaba werd voor 3 miljoen euro overgenomen van Dijon.

Kaba is met zijn 1,90 meter een echte targetspits. Hij speelde dit seizoen al 16 wedstrijden en daarin kon hij vier keer scoren. Hij gaf ook drie keer een assist. Het is voorlopig niet duidelijk of Club Brugge al een bod heeft uitgebracht.