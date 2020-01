Frédéric Frans legt zijn overstap naar Beerschot uit: "Ik heb die uitspraak nooit gedaan"

Frédéric Frans is de nieuwe centrale verdediger van Beerschot. Zijn transfer van Lierse Kempenzonen naar het Kiel bracht wel wat commotie met zich mee. Hij doet nu zelf zijn verhaal...

Toen hij tekende voor Lierse Kempenzonen zou hij gezegd hebben dat hij in België voor geen enkele andere club wou spelen. “Ik heb die uitspraak nooit gedaan”, zegt hij in GvA. “Ik weet niet meer wie dat geschreven heeft, maar ik heb toen letterlijk ­gezegd dat ik alleen maar bij Lierse in de eerste amateurklasse zou willen voet­ballen. Ach, tegen de perceptie kan je niet vechten. Sommige reacties op sociale ­media waren niet mals. Maar ik begrijp de supporters van Lierse wel. Die mensen zijn teleurgesteld. Ik was de kapitein van de club, een boegbeeld, een steunpilaar."

Dit keer wilde ik de trein niet laten passeren

Maar hij kon het aanbod niet weigeren. "Ik had bij mijn terugkeer naar Lierse afgesproken dat ik bij een mooie aan­bieding meteen zou mogen vertrekken, op voorwaarde dat Lierse boter bij de vis zou krijgen. En dat is gebeurd."

"Een aantal jaren geleden kon ik een duizelingwekkend contract tekenen bij OH Leuven, maar toen heb ik dat niet gedaan en ben ik Lierse wél trouw gebleven. Een half jaar later ging Lierse failliet. Dit keer kwam er een mooie sportieve uitdaging op mijn pad. Beerschot was een buitenkans en dit keer wilde ik de trein niet meer laten passeren."